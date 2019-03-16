Найнгголан: Мончи пытался продать меня из «Ромы» в Турцию

Полузащитник «Интера» Раджа Найнгголан рассказал о недопонимании с бывшим спортивным директором «Ромы» Рамоном Мончи, возникшем во время их совместной работы в римском клубе.



«Мне было непросто уходить из «Ромы», и, возможно, именно поэтому адаптация в «Интере» проходила так тяжело. Между мною и Мончи было недопонимание. Он вёл себя непрофессионально по отношению ко мне.



Определённо, я тоже совершал ошибки, но если бы мне в глаза сказали, что хотят моего ухода, у меня бы не было вопросов. Вместо этого Мончи предлагал меня всем клубам подряд и хотел продать меня в Турцию. Я ничего не знал об этом. Если бы я остался в «Роме»… Учитывая характер, я бы, наверное, начинал бы мировую войну каждый день», — цитирует Найнгголана Football Italia со ссылкой на Eleven Sports Belgium.

Найнгголан: «Интер» помог мне обрести себя