Источник: представители «Барселоны» просматривали форварда «Айнтрахта» Йовича

Представители «Барселоны» посетили ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Интер» — «Айнтрахт» (0:1), чтобы вживую посмотреть на форварда немецкого клуба Луку Йовича, утверждает El Mundo Deportivo.

По данным источника, в Милан отправилась делегация, которую возглавил спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль. Йович в матче с «Интером» забил победный мяч и вывел свою команду в четвертьфинал Лиги Европы.

Об интересе «Барселоны» к Йовичу ранее сообщали и другие издания. Предполагается, что каталонский клуб может сделать предложение «Айнтрахту» о трансфере после окончания сезона.

21-летний Йович является одним из лидеров команды. В текущем сезоне он принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 7 результативных передач. Авторитетный ресурс Transfermarkt оценивает Йовича в € 55 млн.