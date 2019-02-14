«Челси» поборется с «Реалом» и «Барселоной» за Йовича

Нападающий «Айнтрахта» Лука Йович, права на которого принадлежат лиссабонской «Бенфике», может летом оказаться в Англии.



Как сообщает Bild, очередным клубом, заинтересованным в услугах серба, стал лондонский «Челси». Синие видят в игроке замену 32-летнему Оливье Жиру. При этом уточняется, что Йович является главной целью английского клуба на позицию нападающего. За Луку «Челси» готов заплатить € 45 млн.



Ранее сообщалось, что на Йовича претендуют «Реал» и «Барселона». Утверждалось, что «сливочные» сделали первоначальное предложение по 21-летнему форварду в размере € 45 млн, а «Барселона» согласовала с ним условия контракта.



В нынешнем сезоне Йович принял участие в 19 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 14 голов и 3 результативные передачи. После 21 тура форвард возглавляет список лучших бомбардиров первенства.

«Реал» предложил € 45 млн за Йовича, на которого претендует «Барселона»