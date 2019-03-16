Кальдерон: Перес хотел вернуть Моуринью в «Реал», он был для него щитом

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон прокомментировал возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера клуба. По мнению Кальдерона, президент «Реала» Флорентино Перес хотел назначить главным тренером Жозе Моуринью, но принял решение о возвращении Зидана под давлением футболистов.

«Первым и приоритетным вариантом был Моуринью. И Жозе планировал вернуться в Мадрид, так как он является единственным тренером, которого уважает президент. Перес видит в Моуринью защиту, своеобразный щит. Жозе говорит то, чего другие себе не позволяют, он ругает судей, прессу. От других такого обычно не услышишь.

Наиболее влиятельные игроки выступили против Моуринью. Они не дали назначить его на пост главного тренера. Жозе покинул «Реал», оставив множество проблем. Думаю, при нём у команды появилось ещё больше проблем. Он отличный тренер, завоевал множество трофеев, но игроки его не любят», — приводит слова Кальдерона Sky Sports.