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«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче молодёжного первенства

«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ

В матче 20-го тура молодёжного первенства России «Уфа» принимала грозненский «Ахмат». Встреча команд состоялась на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Уфы» Линар Мухаметшин, отправивший мяч в ворота грозненской команды на 30-й минуте. Таким образом, «Ахмат» прервал беспроигрышную серию в молодёжном первенстве России, которая длилась на протяжении 4 матчей.

«Уфа» набрала 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. Грозненский «Ахмат» (26) располагается на 11-м месте в таблице первенства. Лидером соревнования на данный момент является московский ЦСКА, набравший 49 очков в 20 матчах.

Россия - Молодёжное первенство. 20-й тур
17 марта 2019, воскресенье. 09:00 МСК
Уфа-мол.
Уфа
1 : 0
Ахмат-мол.
Грозный
1:0 – Мухаметшин – 30
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