«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче молодёжного первенства

В матче 20-го тура молодёжного первенства России «Уфа» принимала грозненский «Ахмат». Встреча команд состоялась на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Автором единственного гола встречи стал нападающий «Уфы» Линар Мухаметшин, отправивший мяч в ворота грозненской команды на 30-й минуте. Таким образом, «Ахмат» прервал беспроигрышную серию в молодёжном первенстве России, которая длилась на протяжении 4 матчей.



«Уфа» набрала 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. Грозненский «Ахмат» (26) располагается на 11-м месте в таблице первенства. Лидером соревнования на данный момент является московский ЦСКА, набравший 49 очков в 20 матчах.