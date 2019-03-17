Клопп: матч с «Фулхэмом» — возможность для «Ливерпуля», нужно её использовать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от выездного матча 31-го тура английской Премьер-Лиги с «Фулхэмом».

«Фулхэм» больше не испытывает давления. Это делает их команду опасной. Но дело не только в этом. На «Энфилде» у нас была непростая игра с ними. Предстоящий матч — возможность для «Ливерпуля». Надеюсь, мы сможем её использовать», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» возглавит турнирную таблицу чемпионата Англии, если обыграет «Фулхэм». При этом у «Манчестер Сити», который сейчас занимает первое место и опережает команду Юргена на одно очко, будет игра в запасе.

Матч «Фулхэм» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 17 марта, в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж». Начало встречи — в 17:15 мск.