У болельщиков «Реала» на матче с «Сельтой» забрали баннеры против Переса

Болельщики мадридского «Реала» во время домашнего матча 28-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (2:0) выразили недовольство президентом клуба Флорентино Пересом, сообщает AS.

В первом тайме на трибунах стадиона «Сантьяго Бернабеу» можно было увидеть баннеры со словами «Флорнетино, уходи» и «Флорентино виновен». Спустя небольшой отрезок времени сотрудники безопасности забрали их у фанатов.

Фото доступно на странице AS English в «Твиттере».

Матч с «Сельтой» стал первым для Зинедина Зидана после возвращения на пост главного тренера «Реала». Французский специалист возглавлял мадридскую команду с 2016 по 2018 год. До него в нынешнем сезоне «сливочными» руководили Хулен Лопетеги и Сантьяго Солари.

«Реал», набрав 54 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.