Караваев: Слуцкий поздравил с вызовом в сборную России

Российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев поделился впечатлениями от вызова в национальную команду России. Напомним, сегодня, 17 марта, подопечные Станислава Черчесова начали подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с Бельгией и Казахстаном.



«Всё хорошо, прилетел сразу после игры, можно сказать. В самолёте не узнавали. Как узнал о вызове? Кто-то сообщение отправил, прочитал. Так и узнал. Неожиданно и приятно. Леонид Викторович Слуцкий поздравил тоже. Сказал: „Молодец, продолжай в том же духе“, — сказал Караваев в интервью пресс-службе сборной России.



Матч Бельгия — Россия состоится 21 марта. Встреча сборной России с национальной командой Казахстана пройдёт 24 марта.

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