«Ротор» прервал серию из пяти матчей без побед в ФНЛ, обыграв «Химки»

В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги волгоградский «Ротор» принимал «Химки». Встреча прошла в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «Ротора» Камиль Муллин, отправивший мяч в ворота «Химок» на 69-й минуте игры.

«Ротор» прервал серию из пяти матчей без побед в ФНЛ. Ранее волгоградская команда потерпела два поражения и три раза сыграла вничью. Для «Химок» это поражение стало первым в последних пяти встречах.

«Химки», набрав 33 очка, занимают 13-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Ротор» (33) — 14-е.

В 28-м туре «Химки» на своём поле сыграют с «Зенитом-2», а «Ротор» дома встретится с «Сибирью». Оба матча состоятся 24 марта.