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«Ротор» прервал серию из пяти матчей без побед в ФНЛ, обыграв «Химки»

«Ротор» прервал серию из пяти матчей без побед в ФНЛ, обыграв «Химки»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги волгоградский «Ротор» принимал «Химки». Встреча прошла в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «Ротора» Камиль Муллин, отправивший мяч в ворота «Химок» на 69-й минуте игры.

«Ротор» прервал серию из пяти матчей без побед в ФНЛ. Ранее волгоградская команда потерпела два поражения и три раза сыграла вничью. Для «Химок» это поражение стало первым в последних пяти встречах.

«Химки», набрав 33 очка, занимают 13-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Ротор» (33) — 14-е.

В 28-м туре «Химки» на своём поле сыграют с «Зенитом-2», а «Ротор» дома встретится с «Сибирью». Оба матча состоятся 24 марта.

ФНЛ - Первый дивизион. 27-й тур
17 марта 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Ротор
Волгоград
1 : 0
Химки
Химки
1:0 – Муллин – 69
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