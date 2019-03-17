«Зенит» в новом ролике показал, в чём Заболотный выигрывает у Зе Луиша

«Зенит» представил новое видео к выездному матчу 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

В ролике показаны лучшие голы нападающего команды из Санкт-Петербурга Антона Заболотного и форварда московского клуба Зе Луиша. Сине-бело-голубые пришли к выводу, что их футболист забил один красивый мяч, а игрок соперника — ни одного.

Видео доступно на канале «Зенита» в YouTube.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 17 марта, и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит», набрав 40 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Спартак» (32) занимает четвёртое место.

Напомним, в первом круге нынешнего сезона Премьер-Лиги «Зенит» и «Спартак» сыграли в Санкт-Петербурге. Матч состоялся 2 сентября 2018 года и завершился со счётом 0:0.