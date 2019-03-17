Каррера — о возможной работе в «Зените»: куда тренеров зовут, туда они и идут

Бывший наставник московского «Спартака Массимо Каррера на встрече с начинающими тренерами и футболистами ответил на вопрос, смог ли бы он возглавить петербургский „Зенит“, если бы получил соответствующее предложение.

«К сожалению, тренеры идут туда, где их хотят. Куда их зовут, туда и идут, стараясь никого не обидеть при этом. Это наша работа. Есть определённые исключения, например: туда – нет, потому что есть определённые нюансы. Но в остальном я видел многих тренеров, которые были в «Интере» и переходили в «Милан», потом в «Ювентус». Футбол – это как жизнь. Если конкурент твоей фирмы предложит тебе лучшие условия, ты не пойдёшь?» — приводит слова Карреры ProSM.Club.

Напомним, что 54-летний Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год и привёл клуб к победе в чемпионате России.