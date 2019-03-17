Щенников: из бельгийцев футболкой ни с кем бы не поменялся, а мою не попросят

Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился впечатлениями от приезда в сборную России.



«Настроение хорошее, рад всех видеть. Сегодня собрались те, кто не играет.

Заметили, что сегодня все, кто тренировался, имели отношение к ЦСКА, кроме Беляева, но значения не придали.

С «Уралом» меня заменили не из-за травмы, был просто спазм. Ничего серьёзного, сейчас всё хорошо.



Вызов в сборную России Жиркова? Юрий — великолепный игрок. Легенда нашего футбола. Состав выбирает тренер. Конкуренция с ним только в радость.



Игнашевич в тренерском штабе сборной? Из Сергея Николаевича получится очень сильный тренер уже сейчас. Мне кажется, тренерство — это его.



В сборной Бельгии россыпь звёзд, даже невозможно выделить, но футболкой ни с кем бы не поменялся, а мою никто не попросит", — передаёт слова Щенникова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.