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Щенников: из бельгийцев футболкой ни с кем бы не поменялся, а мою не попросят

Щенников: из бельгийцев футболкой ни с кем бы не поменялся, а мою не попросят
Футбол / Сборная России

Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился впечатлениями от приезда в сборную России.

«Настроение хорошее, рад всех видеть. Сегодня собрались те, кто не играет.

Заметили, что сегодня все, кто тренировался, имели отношение к ЦСКА, кроме Беляева, но значения не придали.

С «Уралом» меня заменили не из-за травмы, был просто спазм. Ничего серьёзного, сейчас всё хорошо.

Вызов в сборную России Жиркова? Юрий — великолепный игрок. Легенда нашего футбола. Состав выбирает тренер. Конкуренция с ним только в радость.

Игнашевич в тренерском штабе сборной? Из Сергея Николаевича получится очень сильный тренер уже сейчас. Мне кажется, тренерство — это его.

В сборной Бельгии россыпь звёзд, даже невозможно выделить, но футболкой ни с кем бы не поменялся, а мою никто не попросит", — передаёт слова Щенникова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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