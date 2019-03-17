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Хусаинов: на Дзюбе не поставлен 500-процентный пенальти

Фото: РИА Новости
Хусаинов: на Дзюбе не поставлен 500-процентный пенальти
Футбол / РПЛ

Бывший арбитр Сергей Хусаинов заявил, что судья Владимир Москалёв допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота «Спартака» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Также Хусаинов считает, что Москалёв должен был удалить с поля защитника гостей Игоря Смольникова.

«Судья наделал ошибок. На Дзюбе не поставлен 500-процентный пенальти. Даже разговоров быть не может. Но судья и не удалил Смольникова, там была вторая жёлтая. Единственное, гол отменил верно. Иванович толкал Кутепова», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Прямая видеотрансляция матча «Спартак» – «Зенит» на «Чемпионате»

После первого тайма счёт в матче ничейный — 1:1. «Спартак» вышел вперёд на 13-й минуте, когда отличился Денис Глушаков с паса Александра Ташаева. Этот гол стал 1500-м для красно-белых в чемпионатах России. На 26-й минуте счёт в матче сравнял полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос. Хавбек подхватил мяч в чужой штрафной и пробил по воротам с близкого расстояния.

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