Дворкович: Глушаков объединяет команду вокруг себя

Президент Международной шахматной федерации и бывший глава оргкомитета по проведению чемпионата мира по футболу — 2018 Аркадий Дворкович оценил игру полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в матче 20-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1).

«Не берусь оценивать жест Глушакова после гола. Он забил — это здорово. Гол позволил „Спартаку“ в этом матче играть как минимум на равных. Ошибок у него тоже было много, но было видно, что он играет определённую положительную роль на поле и объединяет команду вокруг себя. И Глушаков, и Джикия, и Зобнин остаются лидерами команды. Это очевидный костяк команды.



К судейству сегодня очень вопросов, но ошибок было очень много в обе стороны. Заряды в адрес Карреры я комментировать не буду», — передаёт слова Дворковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.