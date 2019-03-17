Ан. Миранчук – лучший игрок 20-го тура РПЛ по версии InStat Index

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук стал лучшим игроком 20-го тура Российской Премьер-Лиги по версии InStat Index. В этом рейтинге учитывается количество передач и технико-тактических действий (ТТД). Миранчук набрал 358 очков в матче с «Краснодаром» (1:0). Он стал автором победного мяча москвичей, реализовав пенальти.

Второе место в рейтинге InStat Index занял голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме. Он набрал 355 очков. Тройку замкнул форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович (351).

Примечательно, что в топ-10 рейтинга не оказалось ни одного представителя «Спартака» и «Зенита». Эти команды играли друг с другом в Москве на стадионе «Открытие Арена» (1:1). 11-е место в рейтинге занял Николай Рассказов. В составе «Зенита» лучшим стал голкипер Андрей Лунёв (17-е место).