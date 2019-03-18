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А. Федун: чемпионская гонка для «Спартака» не закончена

А. Федун: чемпионская гонка для «Спартака» не закончена
Футбол / РПЛ

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Отличные итоги. Так бывает. Чемпионская гонка для «Спартака» не закончена. Футбол был с одной и с другой стороны, матч хороший, красивый. Жалко, что не победили, но «Зенит» ведь тоже так думает. Судили терпимо, только непонятно, почему два ведущих игрока получили по четвёртой карточке, но так бывает», — цитирует Федуна Sport24.

«Зенит», набрав 41 очко, по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв клуба от идущего вторым ЦСКА составляет пять очков. «Спартак» (33) остался на пятом месте.

В следующем туре «Спартаку» предстоит выездная игра с «Ахматом», которая пройдёт 30 марта.

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