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Канунников: «Крылья Советов» способны на равных играть с любым соперником

Канунников: «Крылья Советов» способны на равных играть с любым соперником
Футбол / РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников, отметившийся победным голом в ворота «Анжи», поделился впечатлениями от выездной победы (2:0) в 20-м туре РПЛ.

«Мы с первых минут взяли мяч под свой контроль и пытались расшатать оборону „Анжи“, но они очень плотно оборонялись. Поэтому ни ударов по воротам, ни голевых моментов у нас не было. Хорошо, что удалось забить в середине первого тайма – нас это немного раскрепостило. Но стоит отдать должное сопернику – „Анжи“ неплохо выбегал в контратаки.

В зимний перерыв нашу команду пополнил ряд классных, квалифицированных игроков. Здорово, что удалось всем вместе провести три полноценных сбора. Вообще, я считаю, что наша команда способна на равных играть с любым соперником и мы можем подняться в турнирной таблице. У нас отличная атмосфера в команде, и мы чувствуем поддержку болельщиков, поэтому работаем и готовимся к предстоящим играм", — цитирует форварда пресс-служба клуба.

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