Почеттино: у меня нет ощущения, что упустил шанс возглавить «Реал»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился мнением, что мог возглавить мадридский «Реал».

«Нет ощущения, что упустил шанс возглавить „Реал“. Я не смотрю на вещи в долгосрочной перспективе. Я счастлив, и у меня контракт с „Тоттенхэм Хотспур“ ещё на четыре сезона. Постоянно ходят слухи не только обо мне, но и о других игроках и тренерах, но 90% из них являются ложью.



Я счастлив в „Тоттенхэме“. У клуба теперь другая философия, мы очень мотивированы участием в Лиге чемпионов и переездом на новый стадион», — приводит слова Почеттино Goal.

Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривал кандидатуру Почеттино в качестве возможной замены Сантьяго Солари на посту главного тренера. В итоге «Реал» возглавил Зинедин Зидан.