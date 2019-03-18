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Хавбек «Порту» Эррера близок к переходу в «Атлетико»

Хавбек «Порту» Эррера близок к переходу в «Атлетико»
Футбол / Испания

Мексиканский полузащитник «Порту» Эктор Эррера согласовал условия личного контракта с мадридским «Атлетико». Об этом сообщает O Jogo.

Контракт футболиста с португальским клубом истекает ближайшим летом. Таким образом, он может достаться «Атлетико» бесплатно. Также мексиканский хавбек входит в сферу интересов «Интера», «Милана», «Ромы» и «Лиона».

28-летний Эррера перешёл в «Порту» летом 2013 года из «Пачуки». Сумма трансфера составила € 11 млн. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 26 матчах португальского национального чемпионата (22 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей. Также на его счету два гола и одна результативная передача в восьми матчах Лиги чемпионов.

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