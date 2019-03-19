«Фратрия» опровергла информацию о получении денег за поддержку Карреры

Фанатское объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опровергла информацию о получении денег за продолжение «зарядов» в поддержку экс-наставника команды Массимо Карреры и против руководства клуба во время матча 20-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» (1:1).

«В воскресенье перед матчем «Спартак» — «Зенит» ряд крупнейших спортивных СМИ разместили информацию со ссылкой на телеграм-канал о том, что «Фратрии» были заплачены деньги за поддержку на игре зарядов против руководства клуба.



Данная информация является недостоверной и размещена с единственной целью — провокацией тех самых «столкновений».



При этом, размещая утверждения такого рода, СМИ обязаны проверять их на соответствие действительности и несут ответственность за размещение недостоверных сведений. Согласно статье 57 Закона РФ «О СМИ» мы предлагаем всем СМИ, разместившим информацию о передаче «Фратрии» денег за поддержку зарядов против руководства клуба, либо указать конкретное лицо, чью информацию они воспроизвели, либо опубликовать опровержение таких сведений и принести свои извинения.



Мы не сторонники обращать внимания на каждый такой инфоповод, но когда в одной заметке прямо говорится о том, что на встрече с Массимо Каррерой нам были переданы деньги за позицию на секторе, мы вынуждены защищать свое имя всеми доступными способами», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Фратрии».