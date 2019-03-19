Стерлинг — Хадсону-Одои: у тебя нет галочки в «Твиттере», а ты уже в сборной

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на вызов форварда «Челси» Каллума Хадсона-Одои в сборную Англии. Напомним, для 18-летнего игрока это приглашение в национальную команду является первым.



«У тебя даже нет галочки в „Твиттере“, подтверждающей подлинность аккаунта, а ты уже вызываешься в сборную Англии. Вот это жизнь, парень», — написал Стерлинг на странице в «Твиттере».



Хадсон-Одои выступает за основную команду «Челси» с 2017 года. В нынешнем сезоне английский игрок принял участие в 19 матчах за лондонцев и забил 5 голов.



Сборная Англии проведёт домашний матч отборочного турнира Евро-2020 с командой Чехии 22 марта, а 25-го подопечные Гарета Саутгейта сыграют на выезде со сборной Черногории.

Хадсон-Одои впервые вызван в сборную Англии