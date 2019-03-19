Дворкович: лимит на поле – это вообще безумие

Президент Международной шахматной федерации и бывший глава оргкомитета по проведению чемпионата мира — 2018 Аркадий Дворкович поделился мнением о лимите на легионеров в чемпионате России.

«Философский вопрос, что помогает сборной России, а что мешает. У меня нет полной убеждённости, что жёсткий лимит на легионеров – эффективный способ. Вполне возможно, что в конечном счёте отсутствие лимита поможет. Я долго об этом думал, но у меня нет окончательного ответа.

Я бы выбрал лимит в заявке на матч, а не на поле. Два-три молодых игрока – обязательно. Иногда они всё равно будут выходить. Их будут готовить, появится мотивация внутри клубов. А лимит на поле – это вообще безумие. Любому тренеру тяжело такое держать в голове. Краткосрочные последствия отмены нынешнего лимита приведут к росту количества иностранцев. Стоит помучиться год-два, а потом случится перелом, появится другое отношение", — сказал Дворкович в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Дмитрию Егорову, Максиму Пахомову и Григорию Телингатеру.