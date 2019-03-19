«Ростов» — Ерёменко: желаем здоровья, эффектных передач и красивых голов!

«Ростов» поздравил полузащитника Романа Ерёменко с днём рождения. Сегодня финскому футболисту исполняется 32 года.

«С днём рождения! Полузащитнику нашего клуба Роману Ерёменко исполнилось 32 года! Желаем имениннику удачи, здоровья, эффектных передач и красивых голов!» — говорится в официальном «твиттере» ростовской команды.

В ноябре 2017 года Романа дисквалифицировали на два года за употребление кокаина. Хавбек перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента.

«Ростов» в январе нынешнего года заключил контракт с Ерёменко на 2,5 года. В нынешнем сезоне он провёл 7 матчей в чемпионате России, отметившись двумя голами.



«Ростов» после 20 туров занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков.