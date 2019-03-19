Колосков — о Погребняке: повесить человека легко, а добраться до сути сложнее

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова нападающего «Урала» Павла Погребняка о темнокожих игроках в сборной России.

«Каждый видит то, что хочет видеть. Одни говорят, что Павел взрослый, самостоятельный человек, который имеет право высказывать своё отношение к легионерам. Другие — что это явный расизм и его высказывание подрывает авторитет российского спорта. Думаю, что ситуацию рассудит комитет по этике РФС.



Во-первых, что-то могло быть вырвано из контекста. Во-вторых, нужно послушать самого Погребняка. Потому что повесить человека легко, а добраться до сути гораздо сложнее. Поэтому надо положиться на детальное расследование.



Погребняк высказывал свою точку зрения, говорил, что он против натурализации, что он за российских спортсменов. Поэтому у меня нет однозначной позиции за или против. Этот случай должен быть детально расследован, сам Погребняк заслушан, и на основании этого должно быть принято решение. Я полностью с ним соглашусь», — приводит слова Колоскова RT.