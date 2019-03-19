Мельников: Кокорин не планирует отмечать день рождения, но был бы рад торту

Член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников рассказал, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин, содержащийся в СИЗО «Бутырка», хотел бы получить торт на день рождения.



«Александр Кокорин не планирует отмечать день рождения в СИЗО. Единственное на что он надеется, – позвонить близким и родственникам, разрешение от следователя на это у него есть.



Подарки? Александр не просил подарков, но был бы рад, если ему передали торт. Есть нюанс, кондитерское изделие должно соответствовать разрешённым нормам передачи продуктов питания», — сказал Мельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, что Кокорин обвиняется в избиении нескольких человек в Москве. Инцидент произошёл 8 октября прошлого года.