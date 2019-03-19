Безуглов: травма и лечение Кутепова сейчас несовместимы с игрой в футбол

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии травмированного защитника Ильи Кутепова, который уже покинул расположение национальной команды.



«Илья Кутепов приехал в расположение сборной, имея определённые жалобы на дискомфорт в паховой области. В итоге после клинического обследования мы выяснили, что это жалоба беспокоит его уже несколько игр. У Кутепова имеется проблема, которая требует полноценного лечения. Это несовместимо в настоящее время с игрой в футбол, тем более в матче со сборной Бельгии. Поэтому Илья остаётся в Москве для полноценного лечения в расположении клуба. Мы с врачами «Спартака» в постоянном контакте, лучше дождаться информации из клуба о сроках восстановления Ильи.



О проблеме Ильи мы узнали только после его появления в расположении сборной. При этом все ребята тренируются в общей группе, но перед каждой игрой у каждого футболиста есть какая-то проблема. В своё время Серхио Рамос сказал, что последний раз он не испытывал боль в шесть лет, когда пришёл в академию», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Кутепов покинул расположение сборной России из-за проблем с мышцами