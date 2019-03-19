Гендиректор «Химок» — о программке «Ротора»: наш клуб осуждает такие вещи

Василий Иванов, генеральный директор «Химок», прокомментировал программку, которую «Ротор» выпустил к матчу 27-го тура ФНЛ. На программке к игре был напечатан кадр из фильма «Ширли-Мырли» с героем Олега Табакова, который произносит фразу по отношению к представителю нетрадиционной ориентации в грубой форме.



«Я видел эту программку. Может, это и креативно, но не очень красиво. Какая у нас может быть реакция на такое? Люди же понимали, что они делают. Я как генеральный директор не разрешил бы делать такую программку этим креативным людям. А если они сделали это без ведома гендиректора, я бы выгнал всех. Будет ли реакция клуба на это? Сейчас будем думать. В любом случае наш клуб осуждает такие вещи», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Ротор» выпустил скандальную программку к игре с «Химками» с нецензурным смыслом