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Адвокат Мамаева: Павел поздравил коллегу по несчастью с днём рождения

Адвокат Мамаева: Павел поздравил коллегу по несчастью с днём рождения
Футбол / РПЛ

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что его клиент поздравил с днём рождения нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который также находится в СИЗО «Бутырка». Сегодня, 19 марта, российскому форварду исполняется 28 лет.

«У Мамаева всё нормально и позитивно, занимается спортом. Сегодня имел возможность поздравить коллегу по несчастью с днём рождения, поскольку сегодня все адвокаты были у своих подзащитных. Поздравил так, как посчитал необходимым. Сейчас мы просто ждём решения», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, что Кокорин и Мамаев обвиняются в избиении нескольких человек в Москве. Обвиняемыми по этому делу также являются брат Кокорина Кирилл и друг Александр Протасовицкий. На данный момент срок ареста обвиняемых истечёт 8 апреля.

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