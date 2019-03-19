Кейн: не сомневаюсь в способности Хадсона-Одои играть на самом высоком уровне

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн отреагировал на вызов форварда «Челси» Каллума Хадсона-Одои в сборную Англии. Напомним, для 18-летнего игрока это приглашение в национальную команду стало первым.



«Уверен, что Каллум хочет получить опыт выступления на самом высоком уровне. Посмотрим, как он будет прогрессировать на протяжении следующих нескольких лет. Очень важно, чтобы молодые игроки приходили в сборную и получали опыт. Все знают, что Каллум — фантастический игрок. В футболе вы переживаете взлёты и падения, это всё — часть большого пути. Уверен, он испытает это в течение следующих нескольких лет, но я не сомневаюсь в его способности играть на самом высоком уровне», — приводит слова Кейна Goal.com.



Сборная Англии проведёт домашний матч отборочного турнира Евро-2020 с командой Чехии 22 марта, а 25-го подопечные Гарета Саутгейта сыграют на выезде со сборной Черногории.

Хадсон-Одои впервые вызван в сборную Англии