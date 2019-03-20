Напавший на Глушакова фанат: Денис готов увидеться с болельщиками? Дайте адрес!

Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов рассказал, как ему удалось пробраться на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1), несмотря на запрет на посещение спортивных мероприятий.



«В день матча с «Зенитом» моя подруга отмечала день рождения. Она тоже за «Спартак» болеет. Я поинтересовался, есть ли у кого-нибудь свободный абонемент на такой матч. Сказали — есть. Я переоделся в другую одежду, прикрыл лицо и бороду капюшоном. Помогло, что было очень много народу», — приводит слова Голунова Sport24.



Также Голунов ответил на слова полузащитника Дениса Глушакова, заявившего после матча с «Зенитом», что готов встретиться с болельщиками: «Глушаков после матча сказал, что готов увидеться с болельщиками «Спартака»? Дайте адрес! Я готов, хоть через два часа. С удовольствием встретился бы. Буду счастлив!»



Напомним, в конце ноября во время матча «Спартака» с «Рапидом» (1:2) Голунов выбежал на поле и вступил в перепалку с Глушаковым. Фаната затем отправили в СИЗО, после чего запретили ему посещать спортивные мероприятия в течение ближайших пяти лет.

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