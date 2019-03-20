Вартапетов: число травм в «Спартаке» не больше среднего значения последних 6 лет

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал, что в нынешнем сезоне количество травм в команде не превышает среднего значения последних лет.



«В состоянии Мелкадзе отмечаются улучшения, Георгий активно лечит повреждение связок правого голеностопного сустава. Ожидаем его в общей группе до конца месяца. Игнатов восстановился после небольшой проблемы с мышцами бедра, но к полноценным нагрузкам в игровых условиях пока не готов. Поэтому его не было в заявке на встречу с «Зенитом», и в ближайших матчах за юношескую сборную он не сыграет.



У Жиго нет никаких ограничений по тренировочному процессу и участию в играх. Единственное — ему еще предстоит обрести уверенность, чтобы вступать в единоборства без ощущения риска. Но тут поможет только игровая практика.

Болельщиков пугает обилие травмированных? Конечно, это всегда неприятно. Но общее число травм в нынешнем сезоне вполне укладывается в среднее значение травматизма на протяжении последних шести лет. Правда, это вряд ли может служить утешением, ведь за каждой цифрой стоит здоровье конкретного футболиста", — цитирует Вартапетова пресс-служба клуба.