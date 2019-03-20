Алдонин помогает с организацией панихиды по Юлии Началовой

Траурная церемония, посвящённая прощанию с известной певицей Юлией Началовой, скончавшейся 16 марта, и её похороны пройдут 21 марта. Место для погребения 38-летней певицы выделено на Троекуровском кладбище в Москве.

Как сообщает Dni24, с организацией панихиды и захоронения родителям Началовой помогает её экс-супруг бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин. Представитель Началовой уточнила, что все желающие смогут проститься со звездой с 12:00 до 14:00 в Траурном зале. Похороны изначально планировались на 19 марта, о чём сообщили в мэрии Москвы, но позже дату погребения решили перенести.

Ранее стало известно, что Алдонин принял решение перенести поездку в Вологодскую область в связи с кончиной бывшей супруги. Также он был временно освобождён от работы в клубе.



О смерти Началовой стало известно в минувшие выходные. Певица скончалась в одной из московских клиник от сердечной недостаточности.