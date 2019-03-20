Радимов — о словах в адрес Глушенкова: зря тогда на парня понёс, был не прав

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов извинился за слова в адрес полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова после стычки с хавбеком «Зенита» Юрием Жирковым в матче 20-го тура РПЛ (1:1). Во втором тайме Себастьян Дриусси упал в борьбе с Глушенковым, после чего Жирков ударил по мячу и попал в спину футболиста «Спартака».

«Я тут с пацанами тренировку провёл. А они все — плюс-минус ровесники Максима Глушенкова. Репу почесал – зря я тогда на парня понёс. Он просто под раздачу попал.

Ну и Глушенков вдобавок моим в составе «Спартака-2» забил. Короче, как закусил удила, так не остановиться. Теперь остановился. И вот что: раз уж накосячил при всех, так и извиняться надо при всех. Так правильно будет. И по-мужски. Не прав я был, признаю! Поздновато извиняюсь, но ведь лучше так, чем никогда.



И как раньше говорил, так и теперь повторю. Максим, удачи тебе, побольше голов за «Спартак» — и не в ФНЛ, а в Премьер-Лиге. Ну и не в ворота «Зенита», естественно», — написал Радимов на странице в «Инстаграме».