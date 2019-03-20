Жиру: лето может стать временем перемен, хочу больше игрового времени

Форвард «Челси» Оливье Жиру заявил, что может вернуться во Францию по окончании сезона. Француз посетовал на нехватку игрового времени в лондонском клубе.

«Конечно, нынешняя ситуация расстраивает. Сейчас у меня такое впечатление, что я не играю с января. Я понимаю, что меня будут выпускать на поле только в Лиге Европы.

Но я стараюсь делать всё, чтобы действовать эффективно, играть важную роль в команде. Думаю, что лето может быть временем перемен для меня. Я не боюсь перехода в команду более низкого уровня, чтобы получить больше игрового времени. Не исключаю, что закончу карьеру во Франции», — цитирует Жиру RTL.

Жиру принял участие в девяти матчах Лиги Европы в нынешнем сезоне и забил девять мячей.