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Жиру: лето может стать временем перемен, хочу больше игрового времени

Жиру: лето может стать временем перемен, хочу больше игрового времени
Футбол / Англия

Форвард «Челси» Оливье Жиру заявил, что может вернуться во Францию по окончании сезона. Француз посетовал на нехватку игрового времени в лондонском клубе.

«Конечно, нынешняя ситуация расстраивает. Сейчас у меня такое впечатление, что я не играю с января. Я понимаю, что меня будут выпускать на поле только в Лиге Европы.

Но я стараюсь делать всё, чтобы действовать эффективно, играть важную роль в команде. Думаю, что лето может быть временем перемен для меня. Я не боюсь перехода в команду более низкого уровня, чтобы получить больше игрового времени. Не исключаю, что закончу карьеру во Франции», — цитирует Жиру RTL.

Жиру принял участие в девяти матчах Лиги Европы в нынешнем сезоне и забил девять мячей.

Жиру — лучший игрок недели в Лиге Европы
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