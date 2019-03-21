Хави: считаю Месси лучшим игроком в истории футбола

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави заявил, что считает бывшего одноклубника Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Месси каждый день доказывает, что является лучшим игроком. Он невероятен. Я считаю его лучшим игроком в истории футбола. Не просто на данный момент, а лучшим за всё время, потому что то, что он делает, просто невероятно. Он делает разницу в каждом матче уже 12 лет.

Я играл вместе с ним, и его уровень мастерства непостижим. Он невероятен. Лучший игрок в истории, без сомнений», — цитирует Хави ESPN.

31-летний Месси в нынешнем сезоне принял участие в 26 матчах национального испанского чемпионата, в которых стал автором 29 забитых мячей, а также отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действителен до лета 2021 года.