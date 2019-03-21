Икарди — президенту «Интера»: лишение капитанства было бессмысленным унижением

Нападающий «Интера» Мауро Икарди провёл встречу с президентом клуба Стивеном Чжаном, в ходе которой пожаловался на несправедливое отношение к себе.



«Я никогда не позволял себе относиться к другим неуважительно. Я принял участие в 97,5% тренировок, никто никогда не жаловался на моё поведение и не упрекал меня в непрофессионализме. Лишение меня капитанской повязки было унижением, не имевшим никакого смысла», — приводит слова Икарди Football Italia со ссылкой на La Repubblica.



Икарди уже долгое время не может договориться с «Интером» об условиях нового контракта. В феврале клуб лишил его капитанской повязки, после чего аргентинец перестал выходить на поле. Игрок утверждает, что испытывает проблемы с коленом.

Маротта: «Интер» воспитывает, а не наказывает Икарди