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Икарди — президенту «Интера»: лишение капитанства было бессмысленным унижением

Икарди — президенту «Интера»: лишение капитанства было бессмысленным унижением
Футбол / Италия

Нападающий «Интера» Мауро Икарди провёл встречу с президентом клуба Стивеном Чжаном, в ходе которой пожаловался на несправедливое отношение к себе.

«Я никогда не позволял себе относиться к другим неуважительно. Я принял участие в 97,5% тренировок, никто никогда не жаловался на моё поведение и не упрекал меня в непрофессионализме. Лишение меня капитанской повязки было унижением, не имевшим никакого смысла», — приводит слова Икарди Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Икарди уже долгое время не может договориться с «Интером» об условиях нового контракта. В феврале клуб лишил его капитанской повязки, после чего аргентинец перестал выходить на поле. Игрок утверждает, что испытывает проблемы с коленом.

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