Бельгия — Россия: онлайн-трансляция матча начнётся 21 марта в 22:45

Сегодня, 21 марта, на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе состоится матч 1-го тура квалификации чемпионата Европы—2020 Бельгия — Россия. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Помогать ему будут ассистенты Октавьян Шовре и Себастьян Георге. Резервный рефери – Себастьян Колтеску.



Ранее команды встречались пять раз. В трёх случаях сильнее оказывались бельгийцы, ещё в двух матчах соперники не выявили победителя.



В квалификации Евро-2020 сборные Бельгии и России представляют группу I. Их соперниками по отбору являются команды Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. С турнирной таблицей квалификации можно ознакомиться на «Чемпионате».

Бельгия – футбольный колхоз. Она должна бояться Россию И пусть Черчесов – «зло», а сборная – «самая слабая».