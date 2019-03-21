Сегодня, 21 марта, на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе состоится матч 1-го тура квалификации чемпионата Европы—2020 Бельгия — Россия. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Помогать ему будут ассистенты Октавьян Шовре и Себастьян Георге. Резервный рефери – Себастьян Колтеску.
Ранее команды встречались пять раз. В трёх случаях сильнее оказывались бельгийцы, ещё в двух матчах соперники не выявили победителя.
В квалификации Евро-2020 сборные Бельгии и России представляют группу I. Их соперниками по отбору являются команды Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. С турнирной таблицей квалификации можно ознакомиться на «Чемпионате».
Бельгия — Россия: онлайн-трансляция матча начнётся 21 марта в 22:45