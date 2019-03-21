Геркус: Мартинес с уважением отзывался о сборной России и выделял Черчесова

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал об общении с главным тренером сборной Бельгии Роберто Мартинесом.

«Сегодня нашей сборной предстоит встретиться с одной из сильнейших команд в мире — сборной суперзвёзд, ведомых одним из самых ярких тренеров современности Роберто Мартинесом. Мне посчастливилось общаться с этим интересным человеком и узнать о его взглядах на современный футбол, тактику, подготовку к играм. Его взгляды поражают нестандартностью и новизной.

Мартинес с большим уважением отзывался о сборной России, игроках (мне запомнились его лестные слова о Miranchuk-twins) и особенно выделял нашего тренера — Станислава Черчесова. Поэтому сегодня очень интересно будет наблюдать за игрой наших парней против Бельгии и за противостоянием двух выдающихся тренеров», — написал Геркус на своей странице в «Инстаграме».

Матч Бельгия — Россия состоится сегодня, 21 марта, и начнётся в 22:45 мск.