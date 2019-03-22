Дубль Депая помог Нидерландам разгромить Беларусь в матче отбора на Евро-2020

В матче 1-го тура группы C отборочного турнира чемпионата Европы—2020 национальная команда Нидерландов принимала Беларусь. Встреча прошла в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий Мемфис Депай, отличившийся на 1-й минуте. До перерыва преимущество Нидерландов удвоил полузащитник Жоржиньо Вейналдум, результативную передачу отдал Депай. В начале второго тайма Мемфис, оформил дубль, реализовав пенальти. В конце игры мяч в ворота Беларуси после паса Депая отправил защитник Вирджил ван Дейк.

В другом матче 1-го тура группы C сборная Северной Ирландии принимала Эстонию. Встреча состоялась в Белфасте на стадионе «Уиндзор Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил полузащитник Ниэлл Макгинн, отличившийся на 57-й минуте после передачи нападающего Кайла Лафферти. В середине второго тайма хавбек Стивен Дэвис увеличил преимущество Северной Ирландии, реализовав пенальти.