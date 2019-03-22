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Дубль Депая помог Нидерландам разгромить Беларусь в матче отбора на Евро-2020

Дубль Депая помог Нидерландам разгромить Беларусь в матче отбора на Евро-2020
Футбол / Евро-2020

В матче 1-го тура группы C отборочного турнира чемпионата Европы—2020 национальная команда Нидерландов принимала Беларусь. Встреча прошла в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий Мемфис Депай, отличившийся на 1-й минуте. До перерыва преимущество Нидерландов удвоил полузащитник Жоржиньо Вейналдум, результативную передачу отдал Депай. В начале второго тайма Мемфис, оформил дубль, реализовав пенальти. В конце игры мяч в ворота Беларуси после паса Депая отправил защитник Вирджил ван Дейк.

В другом матче 1-го тура группы C сборная Северной Ирландии принимала Эстонию. Встреча состоялась в Белфасте на стадионе «Уиндзор Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил полузащитник Ниэлл Макгинн, отличившийся на 57-й минуте после передачи нападающего Кайла Лафферти. В середине второго тайма хавбек Стивен Дэвис увеличил преимущество Северной Ирландии, реализовав пенальти.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа C. 1-й тур
21 марта 2019, четверг. 22:45 МСК
Нидерланды
4 : 0
Беларусь
1:0 – Депай – 1, 2:0 – Вейналдум – 21, 3:0 – Депай – 54 (пен), 4:0 – ван Дейк – 86
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа C. 1-й тур
21 марта 2019, четверг. 22:45 МСК
Северная Ирландия
2 : 0
Эстония
1:0 – Макгинн – 57, 2:0 – Дэвис – 75 (пен)
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