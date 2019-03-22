Гол Зарде по невероятной траектории принёс сборной США победу над Эквадором

Сборная США в товарищеском матче обыграла национальную команду Эквадора – 1:0. Встреча состоялась в Орландо на стадионе «Орландо-Сити».

Единственный гол был забит на 81-й минуте. С передачи Тима Рима отличился Гьяси Зарде, отправивший мяч в ворота по невероятной траектории. После удара мяч попал в ногу защитнику и залетел за спину вратарю Алешандеру Домингесу.

Посмотреть видео гола можно в «твиттере» U.S. Soccer MNT.

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа остался на скамейке запасных. Луис Валенсия провёл на поле 90 минут.

27 марта сборная США в Хьюстоне проведёт товарищескую встречу с национальной командой Чили. Американцы в трёх последних встречах одержали три победы, забили шесть голов, не пропустив ни одного. В этот же день Эквадор в Нью-Джерси сыграет с Гондурасом.