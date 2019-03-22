Баринов вызван в сборную России

Тренерский штаб сборной России сегодня принял решение вызвать в команду полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Футболист присоединится к сборной уже в Астане.

«Первоначально мы вызвали в команду достаточно количество игроков для качественной подготовки к матчам в Бельгии и Казахстане. Но ситуация складывается таким образом, что из-за травм и дисквалификаций перед матчем в Астане мы не досчитались уже четверых игроков — защитника Кутепова и игроков средней линии Зобнина, Кузяева и Головина. В связи с этим наш штаб принял решение вызвать в команду Баринова. Это футболист, который имеет игровую практику в клубе и способен конкурировать на своей позиции в сборной. Общался сегодня с Юрием Сёминым, который тоже подтвердил, что Баринов находится в хорошем состоянии», — цитирует наставника сборной России официальный «твиттер» национальной команды.