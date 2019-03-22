Кузяев и Головин не полетят со сборной России в Казахстан

Два футболиста сборной России не смогут помочь команде в ближайшем отборочном матче чемпионата Европы — 2020 в Казахстане, который пройдёт в воскресенье, 24 марта.

По результатам осмотра Далера Кузяева, проведённого утром врачами сборной, принято решение отпустить футболиста в расположение клуба, где будет выполнено дообследование и определена тактика лечения. В ближайшее время Далер из Брюсселя отправится в Санкт-Петербург.

«Не полетит в Казахстан также полузащитник Александр Головин, который пропустит игру из-за дисквалификации», — говорится в официальном «твиттере» сборной России.

Сборная Бельгии набрала три очка. Также по три очка у сборных Казахстана и Кипра. Первое место в турнирной таблице группы I занимают киприоты, разгромившие футболистов из Сан-Марино (5:0). Казахстан в свою очередь разгромил Шотландию (3:0).



Во втором туре сборная России в гостях сыграет с Казахстаном, а национальная команда Бельгии на выезде встретится с Кипром. Оба матча состоятся 24 марта.