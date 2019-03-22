Португалия — Украина: онлайн-трансляция начнётся 22 марта в 22:45

В матче 1-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы—2020 сыграют сборные Португалии и Украины. Встреча состоится сегодня, 22 марта, в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стартовый свисток к началу игры прозвучит в 22:45 мск.

Обслужит встречу французская бригада арбитров. Главный судья — Клеман Турпен. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери – Бенуа Мийо.



Ранее Португалия и Украина встречались между собой два раза. Произошло это в отборочном турнире чемпионата мира—1998. 5 октября 1996 года Украина одержала победу на своём поле со счётом 2:1. Через месяц португальцы взяли реванш — 1:0.