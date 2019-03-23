Сантуш: Португалия должна думать о своей игре. С Роналду или без него

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Украины (0:0).



«Важно лишь то, что Португалия не одержала победу. Игроки явно недовольны. У них большой опыт игры в топ-клубах, но они недовольны. Очевидно, что это нормально. Теперь нам нужно подумать о следующей игре. С Роналду она будет или без него. Нам нужно думать о коллективной игре, а не задумываться, сыграет ли Роналду», — приводит слова Сантуша AS.

В следующем туре Португалия на своём поле сыграет с Сербией, а Украине предстоит выездная игра с Люксембургом. Оба матча состоятся 25 марта.

Напомним, в другом матче группы Люксембург на своём поле обыграл Литву со счётом 2:1.