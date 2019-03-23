Джикия: как и Черчесов, не люблю слово «проблема»

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана. Встреча состоится завтра, 24 марта, на стадионе «Астана Арена» в Казахстане. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.



«Да, проиграли Бельгии, но уже отошли. Вчера целый день летели, сегодня будем смотреть и изучать соперника. Что-то уже знаем, имеем представление о Казахстане, но сегодня будет конкретная информация именно о его игре.



Столкнулись с проблемами в матче с Бельгией? Я, как и Черчесов, тоже не люблю слово «проблема»! Да, есть потери, но у нас есть кому заменить ребят», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

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