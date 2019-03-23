Адвокат Мамаева: от объективности прокуратуры будут зависеть дальнейшие события

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о текущем состоянии дела. Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин остаются в СИЗО по делу об избиении нескольких человек.

«Сейчас у нас всё на утверждении обвинительного приговора в прокураторе. Ближе к понедельнику все станет ясно. Либо прокуратора утверждает обвинительное заключение, либо возвращает всё обратно со своими указаниями. Если всё будет утверждено, то дальше дело направляется в суд. Суд в течение двух недель принимает решение о назначении даты судебного разбирательства. Назначаются предварительные слушания, на которых будет рассматриваться вопрос о продлении или изменении меры пресечения.

На этом суде они могут выйти? Всё возможно, потому что даже если им дадут год реального срока, то в СИЗО у нас день считается за полтора. Получится, что они своё уже отсидели. Сейчас всё в руках прокуратуры. От их объективного исследования доказательств будут зависеть дальнейшие события», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.