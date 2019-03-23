В отеле сборной России в Казахстане выставили фотографии игроков команды

Сотрудники отеля в Казахстане, где остановилась сборная России, выставили фотографии игроков национальной команды разных лет. Фотографии в рамках и на подставках установлены в зале, где питаются российские футболисты.

Фото можно посмотреть на странице национальной команды России в «Твиттере».

Завтра, 24 марта, российская сборная в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена» проведёт матч 2-го тура группы I отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Казахстана. Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

Напомним, в 1-м туре Казахстан дома разгромил Шотландию со счётом 3:0, а Россия на выезде проиграла Бельгии — 1:3.

Посмотреть турнирную таблицу отборочного турнира Евро-2020 можно на «Чемпионате».