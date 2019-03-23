Манчини: постараемся развлечь болельщиков в матче с Финляндией

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Финляндии.

«Мы хотим развлечь и порадовать болельщиков, да и самих себя. Стадион заполнен, наша цель — зажечь фанатов. Надеюсь, что они нам тоже протянут руку. Надеюсь, в этот раз мы используем свои шансы», — цитирует Манчини Rai Sport.

Встреча группы J отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Италия — Финляндия состоится сегодня, 23 марта, в Удине на стадионе «Фриули». Начало — в 22:45 мск.

Помимо сборных Италии и Финляндии, в группу J попали также Босния и Герцеговина, Греция, Армения и Лихтенштейн. Команды этой группы ещё не вступили в борьбу за путёвки в финальную стадию чемпионата Европы.