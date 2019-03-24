Б. Силва: какое удовольствие играть против Зинченко

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва поделился впечатлениями от матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Украины (0:0), а также выделил игру одноклубника — Александра Зинченко.



«Тяжёлый матч, и он завершился не так, как мы хотели. Спасибо всем, кто присутствовал на стадионе „Да Луш“. В понедельник нас ожидает ещё одна очень важная игра. Какое удовольствие играть против этого парня», — написал Силва на странице в «Твиттере».

Напомним, 25 марта сборная Португалии проведёт матч с национальной командой Сербии. Встреча состоится на стадионе «Да Луш» в 22:45 мск. Украинская национальная команда сыграет на выезде со сборной Люксембурга.