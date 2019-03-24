Красножан рассказал, в чём сборная России превосходит Казахстан

Бывший главный тренер сборной Казахстана Юрий Красножан поделился ожиданиями от матча 2-го тура отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой России.

«В сборной России разберутся, как играть. Давно всем понятно: чтобы играть с командами, которые организованны в обороне, быстро выходят в контратаку, нужен первый забитый мяч. Он обычно вскрывает игру. В плане исполнительского мастерства у сборной России есть преимущество, но я бы не сказал, что оно такое огромное, как между Бельгией и Россией. Но некоторое преимущество у россиян в этом аспекте есть», — приводит слова Красножана сайт телеканала «360».

Матч Казахстан — Россия состоится сегодня, 24 марта, в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена», начало — в 17:00 мск.